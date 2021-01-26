Каждый пятый бизнес в России закрылся в 2020 году

Почти пятая часть действующих бизнесов в России вынуждена была прекратить свою деятельность.

В 2020 году закрылось значительное количество ИП и крестьянских фермерских хозяйств — 991 тысяча, что на 36% больше, чем в 2019 году, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Федеральной налоговой службы (ФНС).

Согласно данным ФНС, упраздненных юридических лиц оказалось почти в два раза меньше — 548 тысяч фирм. В общей сложности из-за пандемии и ее последствий в 2020 году с рынка ушло более 1,5 млн юридических лиц и ИП, что является рекордом с 2014 года.

ИП как форма организации наиболее распространена в секторах, больше всего пострадавших от мер по борьбе с коронавирусом, подчеркнул заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов

Многие ИП перешли на самозанятость, ведь данный режим является более выгодным и удобным для ведения бизнеса, заявил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев . По его словам, введение налога на профессиональный доход — одно из самых удачных государственных решений.

Массовое закрытие ИП обусловлено небольшим запасом прочности для преодоления кризиса у малых и средних предпринимателей, заявил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов . Остались те, кто смог перестроить свои модели бизнеса под новые реалии.