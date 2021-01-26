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Каждый пятый бизнес закрылся в 2020 году 

Лера Букина 4 часа назад
Каждый пятый бизнес в России закрылся в 2020 году
Фото: ТАСС
Почти пятая часть действующих бизнесов в России вынуждена была прекратить свою деятельность.
В 2020 году закрылось значительное количество ИП и крестьянских фермерских хозяйств — 991 тысяча, что на 36% больше, чем в 2019 году, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Федеральной налоговой службы (ФНС).
Согласно данным ФНС, упраздненных юридических лиц оказалось почти в два раза меньше — 548 тысяч фирм. В общей сложности из-за пандемии и ее последствий в 2020 году с рынка ушло более 1,5 млн юридических лиц и ИП, что является рекордом с 2014 года.
ИП как форма организации наиболее распространена в секторах, больше всего пострадавших от мер по борьбе с коронавирусом, подчеркнул заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
Многие ИП перешли на самозанятость, ведь данный режим является более выгодным и удобным для ведения бизнеса, заявил президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. По его словам, введение налога на профессиональный доход — одно из самых удачных государственных решений.
Массовое закрытие ИП обусловлено небольшим запасом прочности для преодоления кризиса у малых и средних предпринимателей, заявил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Остались те, кто смог перестроить свои модели бизнеса под новые реалии.
Многие компании уже начали делать и планировать инвестиции в основной капитал, заметил глава «Опоры России» Александр Калинин. Это говорит о том, что бизнес нашел точку выхода из кризиса, теперь перед государством стоит задача обеспечить экономический рост, считает Калинин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рост налоговой нагрузки и ужесточение наказания за неуплату сборов способны «добить» малый и средний бизнес в России. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы РФ Сергей Калашников.
Видео дня. Умные счетчики могут оказаться вне закона
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Компании , Александр Калинин , Дмитрий Куликов , Дмитрий Орехов , Владимир Буев , Сергей Калашников , Федеральная налоговая служба , Госдума , газета "Известия"
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