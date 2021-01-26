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Apple вернулась на первое место в рейтинге самых дорогих брендов 

Прайм 1 час назад
Apple вернулась на первое место в рейтинге самых дорогих брендов
Фото: Reuters
Американская компания Apple названа самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500 спустя пять лет после того, как в последний раз занимала в нем верхнюю строчку, следует из доклада Brand Finance.

"Apple обогнала Amazon и Google, вернув себе титул самого дорогого бренда в мире впервые с 2016 года", — говорится в докладе.

Организация оценила стоимость бренда в 263,4 миллиарда долларов — за год она подскочила на 87,4%.

"Трансформация Apple и способность переосмыслять себя снова и снова выделяют ее среди других производителей оборудования и способствовали тому, что бренд стал первой американской компанией, достигшей рыночной капитализации в 2 триллиона долларов в августе 2020 года", — говорится в докладе.

Второе и третье места в рейтинге занимают Amazon (254,2 миллиарда долларов) и Google (191,2 миллиарда долларов). На четвертом месте еще находится еще один представитель американского технологического сектора — Microsoft со стоимостью бренда в 140,4 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замыкает южнокорейская Samsung Group (102,6 миллиарда долларов).
С шестого по десятое место расположились американские Walmart (93,2 миллиарда долларов) и Facebook (81,5 миллиарда долларов), китайская банковская корпорация ICBC (72,8 миллиарда долларов), американская телекоммуникационная Verizon (68,9 миллиарда долларов) и китайская WeChat (67,9 миллиарда долларов).
При этом самым быстрорастущим брендом стала Tesla — за год рост составил 158%, его стоимость оценивается в 32 миллиарда долларов, он находится на 42-ой строчке рейтинга, хотя еще год назад находился на 147 позиции.

"Важность технологических инноваций как движущей силы ценности бренда лучше всего иллюстрирует Tesla", — говорится в докладе.

Тройка самых дорогих российских брендов в этом рейтинге — Сбербанк (180-е место), "Газпром" (304-е) и "Лукойл" (360-е).
При расчете стоимости бренда Brand Finance учитывает и его силу, анализируя маркетинговые инвестиции, капитал бренда и влияние этих факторов на эффективность бизнеса.
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Комментарии
Компании , Amazon , Газпром , Сбербанк России , Wal-Mart Stores , Microsoft , Apple , Лукойл , Verizon , Google
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