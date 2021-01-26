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Пятая часть бизнесов в России закрылась в 2020 году 

Вероника Полынина 45 минут назад
Пятая часть бизнесов в России закрылась в 2020 году
Фото: РИА Новости
Пятая часть всех действующих бизнесов в России прекратила свою деятельность в 2020 году, следует из статистики ФНС, которую приводят «Известия».
Число ликвидированных ИП и фермерских хозяйств в 2020 году составило 991 тысячу — на 36% больше, чем годом ранее. Упраздненных юридических лиц оказалось 548 тысяч — это на 17% меньше, чем в 2019 году.
В общей сложности на фоне связанной с пандемией ситуацией в экономике в 2020 году рынок покинули более 1,5 млн юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Это рекорд с 2014 года: тогда деятельность прекратило 1,7 млн компаний и индивидуальных предпринимателей.
Большинство закрытий пришлось на Москву и Московскую область — в этих регионах ликвидировано 224 тысяч юрлиц и 90 тысяч ИП.
Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 3,4 млн юрлиц и 3,6 млн ИП.
По мнению заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, резко возросшее число прекративших существование ИП связано с тем, что эта форма организации наиболее распространена в секторах, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса: предприятия торговли, общественного питания и сектора услуг, предполагающих личное присутствие.
Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев назвал и другую причину ликвидаций: индивидуальные предприниматели стали массово перерегистрироваться на самозанятых как более выгодный и удобный режим ведения бизнеса.
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Компании , Владимир Буев , Федеральная налоговая служба , газета "Известия"
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