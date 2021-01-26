В Европе обострилась конкуренция между двумя видами российского газа 

В Европе возникла конкуренция между российским трубопроводным и сжиженным природным газом (СПГ). На фоне падения цен и снижения спроса на газ в мире для России в 2019-2020 году это означало потерю части доходов от его экспорта. Оба вида поставок пересекались в Бельгии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Италии и Греции. Объемы производства отечественного СПГ пока не могут всерьез помешать трубопроводному экспорту, но небольшую долю европейского рынка сжиженный газ оттянул на себя.

"Замещение трубопроводного газа сжиженным на европейском рынке — упущенная выгода", — отмечал председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Он уточнил, что изначально был план поставлять в Европу не более 20% СПГ, причем идти он должен был только туда, где нет сетевого газа — в Испанию и Португалию. Но по факту он стал поступать в другие страны, сейчас 80% СПГ поставлено в Европу, туда, где есть сетевой газ, говорил Завальный.

Проблема конкуренции российского трубопроводного газа и СПГ в Европе есть с самого начала поставок с проекта Ямал СПГ.

"За три года работы из 62 млрд кубометров газа, поставленных с Ямала, около 45 млрд кубометров были направлены в Европу", — говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он подчеркнул, что от экспорта СПГ с Ямала российский бюджет не получает ничего. А при экспорте трубопроводного газа в Европу — и НДПИ, и экспортная пошлина уплачивается в полном объеме, в общей сложности около 40% от стоимости газа идет в госказну.

В конце 2020 года, когда цены на газ стали резко расти, положение немного исправилось. Во-первых, потому что стала увеличиваться разница между стоимостью трубопроводных поставок и СПГ. Во-вторых, наибольший рост цен на газ был зафиксирован в странах АТР, и это оттянуло часть поставок СПГ в Азию.

"Конкуренция разных российских поставок обостряется или ослабевает в зависимости от состояния спроса в Европе и на альтернативных рынках (прежде всего в АТР), а также от положения дел у зарубежных поставщиков", — говорит руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра Александр Курдин.

По его мнению, на фоне тенденций эволюции европейской энергетики с уходом от ископаемого топлива и поставок со стороны зарубежных конкурентов с Ближнего Востока и из США эта конкуренция — далеко не самая большая проблема, но все же она существует.

Гривач считает, что в 2021 году ситуация не сильно изменится, а резкий рост спотовых цен в Азии лишь эпизодический всплеск, не меняющий общую картину. Он уточнил, что, когда принималось решение о частичной либерализации экспорта СПГ, предполагалось, что минэнерго возьмет на себя функции мониторинга ситуации и будет принимать меры для предотвращения конкуренции. В сегодняшнем положении выходом могло бы стать регулирование на стадии предоставления фискальных льгот до принятия инвестиционных решений. Например, если экспортер СПГ не выполняет обязательства по направлению поставок, то льготы аннулируются, и он обязан уплатить в бюджет выпавшие налоги и сборы, пояснил эксперт.

С другой стороны, подходить к любым попыткам единого регулирования надо крайне осторожно, чтобы нашим компаниям не быть обвиненными по антимонопольным статьям европейского законодательства, считает Курдин. По его мнению, требуется адаптация российских поставщиков к рыночным условиям в Европе, учет взаимных интересов, что позволит предотвратить разрушительную ценовую конкуренцию в периоды избытка газа.