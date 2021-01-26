Президент США Джозеф Байден считает газопровод "Северный поток — 2" "плохой сделкой" для Европы и намерен "провести обзор" ограничительных мер, введенных предыдущей администрацией в отношении этого проекта. Об этом пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила во вторник на брифинге.
"Президент по-прежнему считает "Cеверный поток — 2" плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении газопровода , и мы будем проводить обзор этих мер", — сказала Псаки.
По ее словам, американские власти также намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерами.