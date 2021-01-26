Сбер занял третье место в рейтинге Brand Finance Global 500 по показателю «сила бренда» и стал первым по этому показателю среди банковских брендов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор Brand Finance.

Показатель «сила бренда» учитывает инвестиции в маркетинг и рекламу, акционерный капитал, а также результаты деятельности компаний.

В обзоре Brand Finance говорится, что Сбер «выигрывает за счет стабильности бренда и высокого уровня лояльности клиентов», а недавний ребрендинг, в рамках которого банк консолидировал услуги экосистемы вокруг бренда Сбер, усилили эти тенденции.

На первом месте рейтинга по «силе бренда» оказалась китайская компания WeChat, второе место — у итальянской Ferrari

Самым дорогим брендом оказался Apple , он поднялся на вершину впервые с 2016 года, обойдя Amazon Google . Стоимость бренда Apple оценивается в 263,4 млрд долларов — на 87% выше, чем годом ранее.

Самым быстрорастущим брендом названа Tesla, за год бренд подорожал на 158%, до 32 млрд долларов. Второе место по темпам роста занял бренд Alibaba.com , подорожавший на 108%, до 39,2 млрд долларов.