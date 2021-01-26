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Сбер занял третье место в рейтинге Brand Finance Global 500 по показателю «сила бренда» 

Вероника Полынина 2 часа назад
Сбер занял третье место в рейтинге Brand Finance Global 500 по показателю «сила бренда»
Фото: РИА Новости
Сбер занял третье место в рейтинге Brand Finance Global 500 по показателю «сила бренда» и стал первым по этому показателю среди банковских брендов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обзор Brand Finance.
Показатель «сила бренда» учитывает инвестиции в маркетинг и рекламу, акционерный капитал, а также результаты деятельности компаний.
В обзоре Brand Finance говорится, что Сбер «выигрывает за счет стабильности бренда и высокого уровня лояльности клиентов», а недавний ребрендинг, в рамках которого банк консолидировал услуги экосистемы вокруг бренда Сбер, усилили эти тенденции.
На первом месте рейтинга по «силе бренда» оказалась китайская компания WeChat, второе место — у итальянской Ferrari.
Самым дорогим брендом оказался Apple, он поднялся на вершину впервые с 2016 года, обойдя Amazon и Google. Стоимость бренда Apple оценивается в 263,4 млрд долларов — на 87% выше, чем годом ранее.
Самым быстрорастущим брендом названа Tesla, за год бренд подорожал на 158%, до 32 млрд долларов. Второе место по темпам роста занял бренд Alibaba.com, подорожавший на 108%, до 39,2 млрд долларов.
Большую часть рейтинга Brand Finance Global 500 за 2021 год занимают американские и китайские компании — на их долю пришлось две трети совокупной стоимости брендов. Из российских брендов в рейтинг попали только Сбер, «Газпром» и «ЛУКОЙЛ».
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Компании , Ferrari , Amazon , Газпром , Alibaba , Apple , Лукойл , Google , Интерфакс
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