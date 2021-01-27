Louis Vuitton изменит линейку Tiffany

В товарном ряду «для создания ауры эксклюзивности» будет меньше изделий из серебра и больше украшений из золота и драгоценных камней, сообщают источники агентства.

Речь идет, в частности, о пересмотре товарного ряда Tiffany и смещении фокуса с серебряных кулонов и колец на изделия из золота и драгоценных камней. Украшения из серебра давали бренду высокую валовую прибыль и привлекали молодую, относительно небогатую аудиторию. Цены за изделия Tiffany начинаются от 150 долларов за серебряные кулоны и заканчиваются бриллиантовыми колье стоимостью десятки миллионов долларов. Чтобы соответствовать уровню марок LVMH, бренду нужно больше товаров стоимостью от 100 тысяч долларов.

Есть риск потерять лояльную прежде аудиторию, но переориентация на более дорогой сегмент может принести компании больше долгосрочной выгоды, считает эксперт ювелирной отрасли, основатель международной ювелирной академии IJA и ювелирного бренда INCRUA Артур Салякаев.

Артур Салякаев, эксперт ювелирной отрасли, основатель международной ювелирной академии IJA и ювелирного бренда INCRUA

«Когда мы говорим о французской группе, в составе которой находится 75 домов, и сделке стоимостью более чем 15 млрд долларов, безусловно, Бернар Арно имел собственные взгляды на стратегическое развитие бренда Tiffany, и следовало ожидать как реструктуризации, так и оптимизации товарной матрицы, поскольку и сама управляющая компания работает в определенном сегменте, и, если мы смотрим на портфель именно часовых ювелирных брендов, то мы, конечно, увидим хай-сегмент: это и Chaumet, и Zenith, и Bulgari. И я думаю, что это изменение может отпугнуть определенное количество потенциальных клиентов из молодой аудитории, которые покупали для замечательной фирменной коробочки подвески за 150 долларов. Но я думаю, что переориентация на более высокий сегмент может принести компании больше долгосрочной выгоды, и при этом я думаю, как только компания достигнет этой цели, посмотрит, как ей сделать шаг навстречу растущей аудитории. Поэтому станет это ошибкой или нет, мы увидим после одного-двух годовых отчетов, если компания будет публиковать такие. И я думаю, что это интересная страница в развитии ювелирного бренда Tiffany: когда владелец сменился, всегда хочется посмотреть, насколько он привнес или привнесет туда какую-то свою энергию, свои почерки, насколько поменяется контур коллекций, как на это отреагирует постоянная, лояльная аудитория».

Кроме товарной линейки французы планируют изменить оформление магазинов Tiffany и расширить сеть в Европе и Азии. Сейчас более трети из 320 магазинов Tiffany расположены в США.