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В Европе заявили о готовности Boeing 737 MAX вернуться в эксплуатацию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Самолет Boeing 737 MAX после модификации готов вернуться в эксплуатацию в Евросоюзе, сообщило Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

«EASA завершило независимое исследование Boeing 737 MAX и заявляет, что доработанный самолет готов вернуться в эксплуатацию», — передает заявление агентства ТАСС.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в 2019 году после двух катастроф. На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку 737 MAX. Только в сентябре Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX. В августе компания потеряла 17 заказов на этот самолет.
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