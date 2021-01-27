Самолет Boeing 737 MAX после модификации готов вернуться в эксплуатацию в Евросоюзе, сообщило Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).
«EASA завершило независимое исследование Boeing 737 MAX и заявляет, что доработанный самолет готов вернуться в эксплуатацию», — передает заявление агентства ТАСС.
Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в 2019 году после двух катастроф. На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку 737 MAX. Только в сентябре Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX. В августе компания потеряла 17 заказов на этот самолет.