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Предприниматели просят перенести эксперимент по маркировке пива 

News.ru 1 час назад
Бизнесмены попросили перенести эксперимент по маркировке пива
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предпринимательское сообщество обратилось к Минпромторгу с просьбой перенести эксперимент по маркировке пива с апреля этого года на осень. Производители обращают внимание на значительную сезонную зависимость продаж напитка и отмечают, что начало эксперимента совпадает с ростом спроса на пиво.
Это может негативно отразиться на показателях всей отрасли, предупреждает в обращении к министерству президент «Опоры России» Александр Калинин. Поэтому эксперимент предлагается отложить на осень, приводят аргументы предпринимателей «Известия».
Кроме этого, глава предпринимательского сообщества просит провести оценку целесообразности эксперимента и определить чёткие критерии его успешности и эффективности. Это складывается из затрат бизнеса на проведение маркировки, а также доступности аппаратуры. Также Калинин просит исключить из эксперимента безалкогольное пиво, сидры, медовуху, чтобы тестирование проходило на максимально однородной продукции.
В свою очередь Минпромторг на запрос издания дал понять, что решение о проведении эксперимента окончательное. Но участие в нём исключительно добровольное, платы за коды не предполагает, а оборудование предоставляется предпринимателям на бесплатной основе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти планируют ужесточить контроль за розничным оборотом пивоваренной продукции. На неё хотят распространить систему ЕГАИС, которая уже применяется для других алкогольных напитков.
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Комментарии 2
Компании , Александр Калинин , Антон Силуанов , Минпромторг , газета "Известия"
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