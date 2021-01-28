Бизнесмены попросили перенести эксперимент по маркировке пива

Предпринимательское сообщество обратилось к Минпромторгу с просьбой перенести эксперимент по маркировке пива с апреля этого года на осень. Производители обращают внимание на значительную сезонную зависимость продаж напитка и отмечают, что начало эксперимента совпадает с ростом спроса на пиво.

Это может негативно отразиться на показателях всей отрасли, предупреждает в обращении к министерству президент «Опоры России» Александр Калинин . Поэтому эксперимент предлагается отложить на осень, приводят аргументы предпринимателей «Известия».

Кроме этого, глава предпринимательского сообщества просит провести оценку целесообразности эксперимента и определить чёткие критерии его успешности и эффективности. Это складывается из затрат бизнеса на проведение маркировки, а также доступности аппаратуры. Также Калинин просит исключить из эксперимента безалкогольное пиво, сидры, медовуху, чтобы тестирование проходило на максимально однородной продукции.

В свою очередь Минпромторг на запрос издания дал понять, что решение о проведении эксперимента окончательное. Но участие в нём исключительно добровольное, платы за коды не предполагает, а оборудование предоставляется предпринимателям на бесплатной основе.