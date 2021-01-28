В ЦБ рассказали, как снизить количество звонков из банков 

Частые звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах можно прекратить. Что для этого нужно сделать, объяснила в интервью радио Sputnik представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

"Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях", — пояснила Анна Подковкина.

Сами по себе такие звонки не являются нарушением. По словам специалиста, банки, как правило, предлагают "предодобренные" кредиты хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам.

В случае, если клиент банка не хочет, чтобы к нему обращались по телефону с такими предложениями, ему следует уведомить об этом кредитную организацию.

"Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных", — отметила в беседе с радио Sputnik Анна Подковкина.