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В ЦБ рассказали, как снизить количество звонков из банков 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В ЦБ рассказали, как снизить количество звонков из банков
Фото: © Depositphotos / .shock
Частые звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах можно прекратить. Что для этого нужно сделать, объяснила в интервью радио Sputnik представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

"Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях", — пояснила Анна Подковкина.

Сами по себе такие звонки не являются нарушением. По словам специалиста, банки, как правило, предлагают "предодобренные" кредиты хорошо зарекомендовавшим себя заемщикам.
В случае, если клиент банка не хочет, чтобы к нему обращались по телефону с такими предложениями, ему следует уведомить об этом кредитную организацию.

"Наиболее быстрым способом решения проблемы таких звонков будет обращение на горячую линию банка с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки. Если это не помогает и звонки продолжают поступать, то потребитель может обратиться с письменным заявлением в банк и отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных", — отметила в беседе с радио Sputnik Анна Подковкина.

Если и это не сработает, то потребитель может обратиться в ЦБ, и тогда уже регулятор поинтересуется у банка причиной продолжения таких звонков, заключила специалист.
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Комментарии 2
Компании , Центральный банк России , ИА Sputnik
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