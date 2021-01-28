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Президент Джо Байден разозлил нефтяников Америки 

ИА Regnum 57 минут назад
Представители нефтяной промышленности США возмутились мораторию президента Джо Байдена на указ экс-президента Дональда Трампа, касающийся добычи нефти и газа. Об этом 27 января пишет CNN.

«Это плохо для экономики. Это плохо для национальной безопасности. Это плохо для нашей природы и местных сообществ», — сказал Майк Соммерс, директор американского Института нефти.

Ожидается, что Байден прекратит выдачу новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе. Он хочет ввести эти меры для борьбы с изменением климата.
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Представители из Нью-Мексико, особенно зависящего от лицензий штата, предупредили, что местная экономика может особенно пострадать от такой политики.

«Бюджет нашего штата на образование напрямую зависит от доходов нефтяного бизнеса», — сказал Райан Флин, президент New Mexico Oil & Gas Association.

Напомним, что перед своим уходом с поста главы США Дональд Трамп одобрил передачу земли на Аляске в аренду энергетическим компаниям. Речь идёт о 160 тыс. гектаров земли в Арктическом национальном заповеднике дикой природы, на которых возможна добыча нефти и газа.
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Комментарии 20
Компании , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN
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