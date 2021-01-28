Российские компании побили 18-летний антирекорд 

В 2020 году соотношение закрывшихся и открывшихся в России компаний оказалось худшим за 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За прошлый год в стране закрылись 515,5 тысячи компаний — каждая шестая коммерческая организация России. Количество прекративших деятельность фирм в 2,4 раза превысило число открывшихся.

В Санкт-Петербурге за год стало на 15,4 процента компаний меньше (теперь там 220,5 тысячи организаций), в Тульской области — на 15,2 процента (21,4 тысячи), в Кабардино-Балкарии — на 14,92 процента (7,2 тысячи), в Москве — на 14,91 процента (570,2 тысячи).

Прирост коммерческих организаций зафиксировали лишь в Бурятии (на 6,3 процента, до 14,3 тысячи) и в Чукотском автономном округе (на 3,3 процента, до 560).

Глава FinExpertiza Елена Трубникова объяснила, что компании закрывались не только из-за пандемии, но и в связи с чисткой реестра от фирм-однодневок.

Как писал «Рамблер», ранее СМИ подсчитали, что в разгар пандемии — с начала марта 2020-го по начало июня — на 18 центральных улицах Москвы закрылись 112 магазинов и заведений общественного питания.

Общее количество ресторанов и торговых точек в центре города за этот период сократилось на три процента.