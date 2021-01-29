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Верховный суд рассмотрит жалобу на блокировку приложения iHerb в России 

BFM.RU 3 часа назад
Верховный суд примет решение о блокировке приложения iHerb
Фото: ТАСС
Претензии к iHerb у контролирующих органов возникли давно — в 2016 году Роскомнадзор заблокировал онлайн-магазин витаминов и БАДов — из-за сведений о том, как поставить в Россию американские продукты питания.
Через два месяца iHerb разблокировали, но уже в 2019 году в суд поступило два новых иска, от «Союза производителей БАД к пище». По одному иску в итоге решили скрыть страницы БАДов, которые не соответствовали российскому регламенту, по второму — заблокировать приложение iHerb в App Store и Google Play. Правда, вскоре решение о блокировке отменили, но это не помогло. Прокуратура вышла в суд с новой мотивировкой. По ее данным, в магазине можно было купить небезопасные БАДы, в том числе для детей. Они содержали консерванты и растения, запрещенные для использования в детских продуктах. Другая претензия к iHerb, что под видом тех же БАДов там продавались гомеопатические препараты. Решение о блокировке Ульяновский суд принял в январе 2020-го, и только спустя год жалоба добралась до Верховного суда.
О перспективах обжалования и о том, стоит ли беспокоиться другим магазинам, рассуждает советник юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.
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Дмитрий Константинов советник юридической фирмы «Ильяшев и партнеры»:

«IHerb — американский сайт, который рассчитан на мировой рынок, он совершенно не учитывает те акты, которые существуют в России. Потому и разблокировка вряд ли возможна. Мы также понимаем, что все, кто хочет зайти на эти сайты, все равно туда заходят. Конечно, это опасный прецедент, потому что на больших сайтах в интернете продается куча всего, что тем или иным образом противоречит каким-нибудь техническим регламентам в России. Какой-нибудь Amazon или AliExpress тоже можно запретить, если идти по этой логике, наверняка там что-то запрещенное найдется».

iHerb — один из самых популярных онлайн-магазинов БАДов и витаминов. По данным SimilarWeb, каждый месяц сайт посещают 33 млн человек. Хотя сам магазин американский, каждый пятый посетитель у него из России. Интересно, что решение о блокировке касалось только приложения iHerb — сам портал в России работает прекрасно, и там можно без проблем заказать товары и сегодня. В чем тогда смысл такой блокировки, рассуждает владелец IT-legal компании «Катков и партнеры» Павел Катков.
— Когда в законодательстве разных стран мира начали появляться эти блокировочные нормы, они все-таки были рассчитаны прежде всего на веб-сайты. Для мобильных приложении это вступило в силу только 1 октября 2020 года. То есть технологически это разные вещи: одна программа заблокирована, а вторая нет — такое возможно.
— Жалоба добралась до Верховного суда — значит ли это, что все инстанции уже пройдены и это последняя остановка?
— Верховный суд, пожалуй, да, последняя инстанция. Что он может — он может вынести самостоятельный судебный акт по делу, а может вернуть его на новое рассмотрение нижестоящим судам — и тогда все начнется сначала.
Business FM отправила запрос в iHerb, на момент публикации материала ответ получен не был.
Генеральный директор iHerb в России Илья Микин ранее говорил, что магазину пришлось провести товарный аудит и убрать более тысячи позиций, которые не соответствовали российскому техрегламенту. Несмотря на все судебные дела, iHerb собирается в России расширяться. В 2019 году магазин открыл офис в России, начал работать с «Почтой России» и X5 Retail Group и собирается вложить в логистику и производство в России около 100 млн долларов. Ведь сайт-то пока работает.
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Комментарии 2
Компании , Павел Катков , Илья Микин , Дмитрий Константинов , Amazon , Почта России , Роскомнадзор , X5 Retail Group , Генпрокуратура РФ , Google , Business FM
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