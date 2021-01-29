Минтруд сообщил о проблемах с введением электронных трудовых 

Минтруд решил продлить эксперимент с переходом на цифровой кадровый документооборот на четыре месяца. Окончание эксперимента планировалось 31 марта, но теперь его продлят до конца июля.

Как выяснилось, технология, которая позволит сделать проект массовым, не отработана. И в ходе эксперимента бизнес столкнулся с рядом существенных проблем, сообщают «Известия».

В их числе — сложности с процедурой увольнения, невозможность привлечь кадровиков на аутсорсе, а также сохранить юридическую значимость электронных документов. К тому же, задействованная для перехода на электронный документооборот система «Работа в России» не предлагает понятный механизм увольнения сотрудника.

В докладе Минтруда отмечается, что система не даёт возможность разделять полномочия кадровых менеджеров в зависимости от должности и подключать персонал на аутсорсе.

Всё это ведомство называет серьёзными проблемами на пути внедрения электронного кадрового документооборота. Работодатель сможет столкнуться с тем, что не сможет подтвердить юридическую значимость документа.