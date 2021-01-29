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Минтруд сообщил о проблемах с введением электронных трудовых 

News.ru 1 час назад
Минтруд решил продлить эксперимент с переходом на цифровой кадровый документооборот на четыре месяца. Окончание эксперимента планировалось 31 марта, но теперь его продлят до конца июля.
Как выяснилось, технология, которая позволит сделать проект массовым, не отработана. И в ходе эксперимента бизнес столкнулся с рядом существенных проблем, сообщают «Известия».
В их числе — сложности с процедурой увольнения, невозможность привлечь кадровиков на аутсорсе, а также сохранить юридическую значимость электронных документов. К тому же, задействованная для перехода на электронный документооборот система «Работа в России» не предлагает понятный механизм увольнения сотрудника.
В докладе Минтруда отмечается, что система не даёт возможность разделять полномочия кадровых менеджеров в зависимости от должности и подключать персонал на аутсорсе.
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Всё это ведомство называет серьёзными проблемами на пути внедрения электронного кадрового документооборота. Работодатель сможет столкнуться с тем, что не сможет подтвердить юридическую значимость документа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что никаких последствий, связанных с режимом трудовой деятельности или с заработной платой для тех работников, которые выберут бумажный вариант трудовой книжки, не наступит, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
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Комментарии 4
Компании , Видео , Личный счет , Александр Щербаков , Минтруд , РАНХиГС , газета "Известия"
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