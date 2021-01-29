Туроператоры отметили всплеск бронирования отдыха в Крыму

"Внеся совершенно небольшую предоплату, от 10 до 30%, можно гарантировать себе отдых в том месте, где хочется, и, самое главное, по привлекательной цене. Приобретать туры сейчас, на этапе запуска сезона — это гарантировано приведет к выигрышу. Чем ближе к сезону, тем меньше будет оставаться мест в отелях, тем цена будет потихонечку расти. Туристы, которые сделают выбор в сторону приобретения туров сейчас, окажутся в ситуации, когда попутчики им позавидуют, поскольку в один и тот же период в отеле будут отдыхать люди, которые приобрели туры по разной стоимости", — рассказал Уманский.