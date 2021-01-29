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В России произошел резкий всплеск бронирования отдыха в Крыму 

Прайм 30 минут назад
Туроператоры отметили всплеск бронирования отдыха в Крыму
Фото: ТАСС
Туристы начали активно бронировать отдых в Крыму на предстоящий курортный сезон, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) , руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский.

"После новогодних каникул ситуация резко изменилась. Видимо, причина тому — послабление ограничительных мер и снижение уровня психологической напряженности и нервозности вокруг ситуации, связанной с пандемией. Последние две недели мы видим резкий всплеск количества бронирования. По большому счету, мы резко вышли на показатели прошлого года. Динамика говорит, что активность раннего бронирования будет возрастать", — сказал Уманский.

По его словам, заблаговременное бронирование позволяет туристам существенно сэкономить на отдыхе.

"Внеся совершенно небольшую предоплату, от 10 до 30%, можно гарантировать себе отдых в том месте, где хочется, и, самое главное, по привлекательной цене. Приобретать туры сейчас, на этапе запуска сезона — это гарантировано приведет к выигрышу. Чем ближе к сезону, тем меньше будет оставаться мест в отелях, тем цена будет потихонечку расти. Туристы, которые сделают выбор в сторону приобретения туров сейчас, окажутся в ситуации, когда попутчики им позавидуют, поскольку в один и тот же период в отеле будут отдыхать люди, которые приобрели туры по разной стоимости", — рассказал Уманский.

Он отметил, что туристы начали бронировать отдых уже до июня.

"Глубина бронирование высокая. По большему счету заблаговременное бронирование — это продажа летних туров", — сказал Уманский.

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Компании , Ассоциация туроператоров России , Российский союз туриндустрии , РИА Новости
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