Эксперимент по переходу на цифровой кадровый документооборот, который должен был закончиться 31 марта, будет продлен на четыре месяца — до конца июля 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой доклад Минтруда о предварительных итогах проведения эксперимента.

Пилотный проект по переводу кадрового документооборота в электронный вид был запущен в России 1 апреля 2020 года. Основными целями данного проекта были отработка механизмов ведения трудовых отношений в цифровой форме и подготовка предложений по изменению соответствующего законодательства.

В ходе эксперимента бизнес столкнулся с рядом серьезных проблем. Процесс эксперимента был осложнен отсутствием единых форматов электронных кадровых документов — компании были вынуждены создавать их самостоятельно.

Также Минтруд отметил отсутствие правил хранения таких данных — организации были вынуждены сами обеспечивать систему, которая бы фиксировала наличие в электронном документе метки, подтверждающей легитимность электронных подписей.

Были также сложности и с отсутствием регулирования по сохранению юридической значимости документа по истечении срока действия сертификата электронного ключа, которым был подписан документ.

Сложности также были связаны с порталом «Работа в России». Как выяснилось, он не предлагает понятный механизм увольнения, и функционал предусматривает только прием на работу и ведение текущей документации.

По этим причинам Минтруд счел целесообразным продлить действие эксперимента. Предполагается, что данная мера даст компаниям возможность продолжить вести электронный кадровый документооборот и тогда, когда завершится эксперимент.

В условиях дистанционной работы электронный документооборот максимально удобен для всех работников, подчеркнула юрист HeadHunter Татьяна Нечаева. Она отметила, что ее компания участвует в данном эксперименте. Также она признала, что недочеты пока имеются. Над ними, по ее словам, нужно работать. По ее словам, основной риск связан с переносом архива документов из системы Минтруда в системы компаний.