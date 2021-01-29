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С введением электронных трудовых книжек возникли проблемы 

Лера Букина 1 час назад
Эксперимент по переходу на цифровой кадровый документооборот, который должен был закончиться 31 марта, будет продлен на четыре месяца — до конца июля 2021 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой доклад Минтруда о предварительных итогах проведения эксперимента.
Пилотный проект по переводу кадрового документооборота в электронный вид был запущен в России 1 апреля 2020 года. Основными целями данного проекта были отработка механизмов ведения трудовых отношений в цифровой форме и подготовка предложений по изменению соответствующего законодательства.
В ходе эксперимента бизнес столкнулся с рядом серьезных проблем. Процесс эксперимента был осложнен отсутствием единых форматов электронных кадровых документов — компании были вынуждены создавать их самостоятельно.
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Также Минтруд отметил отсутствие правил хранения таких данных — организации были вынуждены сами обеспечивать систему, которая бы фиксировала наличие в электронном документе метки, подтверждающей легитимность электронных подписей.
Были также сложности и с отсутствием регулирования по сохранению юридической значимости документа по истечении срока действия сертификата электронного ключа, которым был подписан документ.
Сложности также были связаны с порталом «Работа в России». Как выяснилось, он не предлагает понятный механизм увольнения, и функционал предусматривает только прием на работу и ведение текущей документации.
По этим причинам Минтруд счел целесообразным продлить действие эксперимента. Предполагается, что данная мера даст компаниям возможность продолжить вести электронный кадровый документооборот и тогда, когда завершится эксперимент.
В условиях дистанционной работы электронный документооборот максимально удобен для всех работников, подчеркнула юрист HeadHunter Татьяна Нечаева. Она отметила, что ее компания участвует в данном эксперименте. Также она признала, что недочеты пока имеются. Над ними, по ее словам, нужно работать. По ее словам, основной риск связан с переносом архива документов из системы Минтруда в системы компаний.
Ранее «Рамблер» сообщал, что более 34,8 миллиона россиян из 58,1 миллиона застрахованных предпочли бумажный вариант ведения трудовой книжки. Более 5 миллионов подали заявление на электронную трудовую книжку. Данные приводит федеральный портал проектов нормативных правовых актов.
Комментарии 14
Компании , Видео , Минтруд , газета "Известия"
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