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Финляндия может отказаться от импорта российской электроэнергии 

Прайм 42 минуты назад
Финская компания решила отказаться от российской электроэнергии
Фото: РИА Новости
Финляндия к 2035 году может отказаться от импорта электроэнергии из РФ и даже начать экспортировать ее в Россию, следует из прогноза государственной электросетевой компании Финляндии Fingrid.
Fingrid опубликовала четыре сценария развития финской энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет углеродно-нейтральной. Три сценария предполагают существенный рост вводов ветроэлектростанций либо солнечных электростанций в стране и прекращение импорта электроэнергии, один — переход к экспорту электроэнергии.
"Сценарий Climate-Neutral Growth (климатически нейтрального роста — ред.) также предполагает, что текущее значительное влияние выплат за мощность в России на трансграничную торговлю будет исключено. Аналогичным образом в сценариях Windy Seas и Solar and Batteries предполагается отсутствие передачи электроэнергии между Финляндией и Россией", — говорится в прогнозе.
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При реализации сценария Power to Export, Финляндия может начать экспортировать электроэнергию в Россию, добавляет Fingrid.
Согласно данным российского оператора экспорта-импорта электроэнергии "Интер РАО", объем экспорта электричества в Финляндию в 2019 году составил 7 миллиардов кВт.ч, за 9 месяцев 2020 года — 1,8 миллиарда кВт.ч.
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