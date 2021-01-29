«Газпром» вышел из болгарского предприятия «Овергаз Инк.»

Ранее в самостоятельном распоряжении "Газпрома" находилось 50% акций предприятия.

Сделка была совершена 27 января 2021 года.

Совет директоров "Газпрома" 12 августа 2020 года согласовал отчуждение в пользу АО "Овергаз Инк. " 0,49% акций совместного предприятия (СП) с баланса ПАО "Газпром" и 49,51% с баланса ООО "Газпром экспорт" в целом за €15,5 млн