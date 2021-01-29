Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.05
$
76.29
92.10
92.34
Прогноз
01.02 – 08.02
$
73.29
88.86
Индексы и котировки Brent
54.96
–0.24 Золото
1843.62
–0.12 РТС
1384.64
–0.60
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2101
–0.0068
21.01
1.2169
26.01

«Газпром» прекратил участие в болгарском предприятии «Овергаз Инк.» 

ТАСС 42 минуты назад
«Газпром» вышел из болгарского предприятия «Овергаз Инк.»
Фото: РИА Новости
"Газпром" прекратил участие в болгарской газовой компании "Овергаз Инк. ", следует из сообщения холдинга.
Ранее в самостоятельном распоряжении "Газпрома" находилось 50% акций предприятия.
Сделка была совершена 27 января 2021 года.
Совет директоров "Газпрома" 12 августа 2020 года согласовал отчуждение в пользу АО "Овергаз Инк. " 0,49% акций совместного предприятия (СП) с баланса ПАО "Газпром" и 49,51% с баланса ООО "Газпром экспорт" в целом за €15,5 млн
"Овергаз Инк. " — крупная газовая компания в Болгарии. Ее исполнительным директором является Сашо Дончев. В сотрудничестве с британской компанией JKX Oil & Gas и болгарской компанией Balkan Explorers компания ведет поиск нефти и газа в районе Провадии, также занимается поставками газа в 51 район Болгарии, обладает газораспределительной сетью общей протяженностью более 2100 км.
Уставный капитал компании, созданной в 1992 году, составляет 50 млн левов (около €25 млн).
Видео дня. Апартаменты в Москве за год подорожали на 7%
ТАСС: последние новости
"Аэрофлот" продлил закрытие почти 90 международных рейсов до 30 апреля "Аэрофлот" продлил закрытие почти 90 международных рейсов до 30 апреля Источник: гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покидает пост Источник: гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покидает пост В Росавиации заявили, что точных сроков завершения сертификации Boeing 737 MAX в РФ нет В Росавиации заявили, что точных сроков завершения сертификации Boeing 737 MAX в РФ нет
Комментарии 7
Компании , Сашо Дончев , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение