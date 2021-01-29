В 2021 году около 30 российских банков могут закрыться, заявили эксперты международного агентства S&P. Это связано с тем, что в ближайшие два года российские кредитные организации потеряют 1,4–1,6 трлн рублей чистых процентных доходов, пишет Life.

По подсчетам экспертов, в 2021 году прибыли упадут на 50–75 базисных пунктов, до 3,25–3,5%. Данный показатель станет историческим минимумом. С наибольшими трудностями столкнутся ведомства, которые ориентированы на выдачу займов корпоративным заемщикам, и те, кто имеет более низкий уровень цифровизации. В этой связи ряд структур может исчезнуть с рынка. Под удар могут в первую очередь попасть небольшие региональные банки. Что касается крупных игроков, то они не должны столкнуться с проблемами.

Гендиректор бизнес-платформы «Рокет ворк» Анастасия Ускова считает, что в настоящее время нет оснований для паники. Она напомнила о прогнозах о масштабных потерях банков 2020 году, которые не оправдались. Прибыль банков по сравнению с 2019 годом упала всего на 6%, отметила она.