Суд признал банкротом экс-главу Промсвязьбанка Ананьева

Арбитражный суд Москвы признал экс-бенефициара Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева банкротом и запустил процедуру реализации его имущества, следует из информации, опубликованной в картотеке судебных дел.

На сайте картотеки не раскрываются какие-либо детали, и на текущий момент опубликована лишь информация о принятое судебном акте, а именно "Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества".