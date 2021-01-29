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Суд признал банкротом экс-бенефициара Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева 

ТАСС и ещё 2 24 минуты назад
Суд признал банкротом экс-главу Промсвязьбанка Ананьева
Фото: ТАСС
Арбитражный суд Москвы признал экс-бенефициара Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева банкротом и запустил процедуру реализации его имущества, следует из информации, опубликованной в картотеке судебных дел.
На сайте картотеки не раскрываются какие-либо детали, и на текущий момент опубликована лишь информация о принятое судебном акте, а именно "Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества".
Ранее глава ПСБ Петр Фрадков в интервью телеканалу "Россия-24" сообщал, что кредитная организация в рамках судебных разбирательств смогла взыскать с бывших бенефициаров банка — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых — 22 млрд рублей. По словам Фрадкова, ПСБ на текущий момент ведет "сотни" судебных процессов как в арбитражном, так и в уголовном делопроизводстве.
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Компании , Алексей Ананьев , Дмитрий Ананьев , Петр Фрадков , Промсвязьбанк
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