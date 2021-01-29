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Крупнейший в мире суверенный фонд продал все нефтегазовые активы 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад </