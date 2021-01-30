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Газета Times посчитала имущество Абрамовича 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Газета Times посчитала имущество Абрамовича
Фото: РИА Новости
Газета Times после вопроса британских депутатов о санкциях против России посчитала имущество Романа Абрамовича, утверждая, что российский предприниматель владеет активами на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов.
Газета со ссылкой на собственное расследование и данные неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International* сообщает, что Абрамовичу, в частности, принадлежит квартира в жилом комплексе Cheyne Terrace в престижном районе Лондона Челси и индийский ресторан Dip In Brilliant. Как отмечает издание, ранее о причастности предпринимателя к этим двух объектам недвижимости не сообщалось. По данным газеты, квартиру в Cheyne Terrace, в которой есть спортзал, спа и винный погреб, Абрамович приобрел в 2017 году за 8,75 миллиона фунтов стерлингов. Она находится рядом с тремя другими объектами недвижимости "с видом на Темзу", которые предприниматель приобрел ранее за 25 миллионов фунтов стерлингов, но впоследствии продал.
В 2018 году, как отмечает издание, Абрамович также купил трехэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront, стоимость которого составляла 22 миллиона фунтов стерлингов. Как пишет газета, "нехарактерно", что жилье было куплено на имя предпринимателя — большая часть его недвижимости приобреталась через холдинговую компанию Fordstam.
"Жемчужиной в британской империи" Абрамовича, сообщает издание, можно назвать его 15-комнатный особняк в Kensington Palace Gardens. Как отмечает газета, сейчас его стоимость, предположительно, составляет 125 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее министр по делам Европы Венди Мортон, выступая в парламенте, заявила, что Великобритания внимательно следит за развитием ситуации в России вокруг ареста оппозиционера Алексея Навального и задержаний его сторонников и не исключает новых санкций, хотя о конкретике говорить преждевременно.
Отвечая на вопрос парламентариев, будут ли введены санкции против лиц, упомянутых в списке от сторонников Алексея Навального, в том числе в отношении владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, Мортон попросила не торопить события и не заниматься спекуляциями. Она отметила, что Британия заморозит российские государственные активы, если получит данные, что их могут использовать для причинения вреда британским гражданам.
Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Компании , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Роман Абрамович , МИД , Минюст РФ , Аэропорт Шереметьево , Газета The Times
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