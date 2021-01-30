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Шрёдер призвал власти Германии не отказываться о «Северного потока 2» 

Майк Габриелян 1 час назад
Шрёдер призвал власти Германии не отказываться о «Северного потока 2»
Фото: РИА Новости
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил. что США не должны предписывать Германии энергетическую политику. По его словам, Берлин не должен рубить сук, на котором сидит, отказываясь от почти построенного газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью в газете Rheinische Post.

«Если американская политика будет определять, как нам осуществлять энергетическую политику, то куда это приведет? США не могут нам предписывать — к тому же не без собственных интересов — какой газ нам использовать», — сказал политик.

Он отметил, что американцы мечтают продавать свой собственный фрекинговый газ в Германию. Но он «неэкологичный, дорогой и по качеству хуже трубопроводного».
Поэтому немцы «не могут рубить сук, на котором сидят», прекращая строительство «Северного потока — 2». Более того, газопровод должен стать фундаментом для энергетической безопасности следующих поколений — Германия решила отказаться от угольной и атомной энергетики.
Шрёдер также сказал, что распространенное среди немцев мнение о "Северном потоке — 2" отличается от статей в печатных СМИ.

«Нападки на Россию не являются мнением большинства», — сказал он.

По его словам, Запад должен видеть в России не противника, а важного партнера в экономике и политике.
Герман Шрёдер был канцлером ФРГ в 1998-2005 годы. Сейчас он занимается бизнесом, является председателем совета директоров «Роснефти» а также возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG.
Ранее «Рамблер» сообщал, что укладка «Северного потока — 2» началась в водах Дании.
Видео дня. В некоторых регионах России зафиксировали рост цен на яйца
Комментарии
Компании , Герхард Шредер , Роснефть , ИТАР-ТАСС
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