Иностранных туристов решили привлечь в страну прививкой от COVID

Организованным группам иностранных туристов могут предложить поездки в Россию, чтобы сделать здесь прививку от COVID-19. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на генерального директора компании "Интурист" Виктора Тополкараева

Так, прорабатывается запуск программы чартерных рейсов для групп иностранцев от 100 человек. "Интурист" отмечает интерес к этой услуге в странах Юго-Восточной и Южной Азии, а также Латинской Америки.

"Высокий интерес партнеров и рядовых иностранных граждан в прохождении вакцинации именно российским препаратом говорит о высоком доверии в мире к нашей медицине", — пояснил Тополкараев.

Как рассказали источники на рынке, в отрасли активно обсуждают возможность "вакцинных туров" с профильными ассоциациями и ведомствами. О намерениях "Интуриста" известно в Ростуризме

"Главная задача — понять, хватает ли доз вакцины. Если их недостаточно для россиян, то ни о какой вакцинации иностранных туристов речи быть не может. Выяснением этого вопроса, насколько я знаю, занимается Ростуризм", — отметил источник.

В настоящее время вакцинация началась в более чем 50 странах мира. однако осталось еще много государств, где прививку не делают, а когда она появится, неизвестно.