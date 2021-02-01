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Российская авиакомпания выпустила суперджет «Геленджик» 

Ura.Ru 2 часа назад
Авиакомпания «Россия» выпустила суперджет «Геленджик»
Фото: Юрий Степанов\Авиакомпания «Россия»
Авиакомпания «Россия» презентовала самолет с названием «Геленджик». Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Авиакомпания «Россия» присвоила воздушному судну Superjet имя «Геленджик» в честь одного из старейших курортов на Черноморском побережье России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Самолет рассчитан на перевозку 87 пассажиров. Из них 12 могут попасть в бизнес-класс.
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Самолет будет курсировать на внутренних рейсах в РФ. Вылетать воздушное судно будет из аэропорта Шереметьево.
Ранее Авиаэксперт Роман Гусаров раскрыл причину подорожания билетов на самолет в России. Он уверен, что при грамотном подходе к путешествиям можно сэкономить на авиабилетах. Корпорация «Иркут» в январе сообщала о желании выкупить шесть самолетов Sukhoi Superjet 100. Их передадут российским авиакомпаниям в лизинг, сообщает «Национальная служба новостей».
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Компании , Роман Гусаров , Газпром , Иркут , Аэропорт Шереметьево , Авиакомпания Россия
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