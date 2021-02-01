Авиакомпания «Россия» выпустила суперджет «Геленджик»

Авиакомпания «Россия» презентовала самолет с названием «Геленджик». Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«Авиакомпания «Россия» присвоила воздушному судну Superjet имя «Геленджик» в честь одного из старейших курортов на Черноморском побережье России», — говорится в сообщении пресс-службы.
Самолет рассчитан на перевозку 87 пассажиров. Из них 12 могут попасть в бизнес-класс.
Самолет будет курсировать на внутренних рейсах в РФ. Вылетать воздушное судно будет из аэропорта Шереметьево.
Ранее Авиаэксперт Роман Гусаров раскрыл причину подорожания билетов на самолет в России. Он уверен, что при грамотном подходе к путешествиям можно сэкономить на авиабилетах. Корпорация «Иркут» в январе сообщала о желании выкупить шесть самолетов Sukhoi Superjet 100. Их передадут российским авиакомпаниям в лизинг, сообщает «Национальная служба новостей».