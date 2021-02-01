Asos купит разорившийся Topshop за $400 млн

Британский онлайн-ретейлер Asos приобрёл бренды Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT у компании-банкрота Arcadia Group за 265 млн фунтов стерлингов. Ещё 30 млн пришлось заплатить за акции фирмы.

Таким образом, покупка брендов и ценных бумаг обошлась почти в 300 млн фунтов стерлингов (более $400 млн). Физические магазины в сделку не вошли.

В Arcadia британского миллиардера Филипа Грина пояснили, что примерно 300 сотрудников из отделов дизайна, закупок и розничной торговли перейдут в Asos. О судьбе работников физических магазинов, которые решили ликвидировать, ни в одной из компаний не рассказали. По данным Би-би-си, под угрозой увольнения оказались около 2500 сотрудников. Закрыть сделку намерены 4 февраля.

Как уточнила газета Financial Times, договорённость не распространяется на 70 офлайн-магазинов группы. Затраты Asos на развитие новых брендов составят в текущем финансовом году около 20 млн фунтов стерлингов. В компании ожидают, что они принесут двузначную годовую прибыль до августа 2022 года.

Другой бренд Филипа Грина, Evans, в декабре 2020 года купил австралийский онлайн-магазин City Chic за 23 млн фунтов стерлингов. По-прежнему принадлежат группе Dorothy Perkins, Wallis и Burton. Переговоры по их приобретению ведёт онлайн-магазин Boohoo.

В конце 2020 года Arcadia Group заявила о банкротстве. В компании заявили, что удар по бизнесу нанесла пандемия коронавируса и связанное с ней закрытие магазинов. В России Topshop появился в 2006 году. В итоге сеть разрослась до полутора десятка магазинов. Сейчас же их осталось всего три.

Онлайн-магазин Asos основан в 2000 году в Лондоне. На сайте представлены вещи сотен брендов, а также собственный ассортимент одежды и аксессуаров. Весной 2020 года сотрудники обвинили компанию в несоблюдении мер безопасности во время пандемии коронавируса. В Asos опровергли эти утверждения.