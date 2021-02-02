Американская компания Juul закрыла розничные точки в России 

Американский производитель электронных сигарет Juul закрыл все свои розничные точки в России. Об этом сообщает РБК.

Представитель Juul Робин Кели не прокомментировал эту информацию, но заверил, что компания намерена сохранить доступность своих продуктов в России, для чего должна рассчитать то, как в долгосрочной перспективе использует свои ресурсы.

Управляющий директор эксклюзивного дистрибьютора Juul компании Babylon Vardex Group Игорь Самборский объяснил, что Juul закрыла все свои розничные точки в России из-за изменения антитабачного законодательства.

В января, как сообщал «Рамблер», вступили в силу поправки, приравнявшие электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным сигаретам, запретившие никотиновые пэки и установившие максимальное содержание никотина в жидкостях для электронных сигарет (20 миллиграммов на миллилитр, тогда как у Juul — 50 миллиграммов).

Самборский рассказал, что Juul уменьшит содержание никотина в сигаретах и уже начала первые поставки менее крепких жидкостей (18 миллиграммов на миллилитр).