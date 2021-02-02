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Невозвратные долги обанкротившихся компаний достигли почти 2 трлн 

Павел Тиунов 3 часа назад
Невозвратные долги обанкротившихся компаний достигли почти 2 трлн
Фото: РИА Новости
Обанкротившиеся российские предприятия должны кредиторам и контрагентам более 1,8 триллиона рублей, которые они никогда не вернут, сообщает РБК. В итоге создается опасная ситуация для региональных экономик, отмечают эксперты. Не исключены рост безработицы и поток трудовой миграции.
Исследование по данному вопросу провели специалисты агентства «Национальные кредитные рейтинги» и системы скоринга Rescore. Они выяснили, что в 2019 году компании-банкроты оказались должны 1,9 триллиона рублей. Учитывая, что кредиторам и контрагентам возвращается не более 5% от суммы задолженности, то объем невозвратных средств обанкротившихся предприятий оценивается на уровне 1,8 триллиона рублей.
Означенную сумму эксперты называют «потерями реальной экономики». Экономист Андрей Пискунов подчеркнул, что компании-банкроты могут утянуть за собой предприятия-контрагенты по принципу домино. В результате в регионе, где действовал банкрот возникают огромные экономические риски: бюджет недополучает налоги, растет безработица, возможен поток трудовой миграции в соседние субъекты.
В списке регионов, где объем невозвратной задолженности наиболее высок, лидируют Мордовия, Чувашия, Карачаево-Черкесия и Хабаровский край.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что впервые в истории современной России суммарный долг россиян по ипотеке превысил 9 триллионов рублей. В январе был зафиксирован еще один рекорд. На данный момент объем выданных ипотечных кредитов в России достиг исторического максимума (560,1 миллиарда рублей), увеличившись за декабрь на 14%. Эксперты подсчитали, что под конец прошлого года также выросли (на 12,2%) показатели общего количества выданных ссуд до 211,5 тысячи заключенных договоров.
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