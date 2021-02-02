Leroy Merlin закроет небольшие магазины в Москве

Французский ритейлер Leroy Merlin решил закрыть все магазины малого формата, запущенные в пределах МКАД. Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника на рынке коммерческой недвижимости.

Один из них отметил, что компанией уже были направлены уведомления владельцам помещений.

Как уточнил представитель сети, Leroy Merlin собирается сосредоточиться на развитии онлайн-коммерции и работе с профессиональными клиентами. Тестированием малого формата компания начала заниматься в 2018 году.

Отказ от малых торговых точек в сегменте может быть обусловлен ситуацией с пандемией, когда магазины стали переходить на онлайн-торговлю, считает аналитик департамента торговой недвижимости Accent Capital Анастасия Костомахина.

Пандемия коронавируса не только привела к переходу потребителя к покупкам онлайн, но и вызвала сокращение трафика в торговых центрах в 2020 году на 20–30% год к году, заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров

При этом, как отмечает «Коммерсант», несмотря на кризис, продажи крупных сетей товаров для дома и ремонта выросли по итогам 2020 года. Объясняется это тем, что граждане в условиях ограничений на путешествия занялись ремонтом квартир.