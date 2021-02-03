«Газпром энергохолдинг» заинтересован в покупке активов «Лукойла» и «Квадры» 

Компания "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) заинтересована в покупке активов "Лукойла" и "Квадры", если стороны найдут общие подходы к их оценке. Об этом заявил глава ГЭХ Денис Федоров в опубликованном в среду интервью газете " Коммерсантъ ".

"Нам интересны и активы "Лукойла", и активы "Квадры", если найдем общие подходы к оценке. Мы рассматриваем множество сделок по слиянию и поглощению, компания имеет достаточно большой инвестиционный потенциал", — сказал он.

"На сегодняшний день долг к EBITDA "Газпром энергохолдинга" ниже 1, мы прошли острую инвестиционную фазу, расплатились почти по всем кредитным обязательствам, платим дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО", — добавил Федоров.