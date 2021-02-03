«Газпром» намерен отказаться от сбыта газа в Дагестане

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«Газпром» из-за больших убытков намерен отказаться от своего присутствия в Дагестане. О том, что компания хочет переложить на плечи специально созданного оператора сбыт газа и газораспределение в республике, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, задолженность потребителей Дагестана за газ перед поставщиками приближается к 15 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам составляют свыше 9,4 млрд рублей.