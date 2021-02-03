Крупный бизнес подверг критике новый закон о банкротстве 

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что бизнес выступает против действующей редакции документа.

Союз считает, в законопроекте содержатся нормы, нарушающие баланс интересов должников и кредиторов. Кроме того, по мнению экспертов, они могут привести к росту количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц и к снижению эффективности процедур в делах о банкротствах.

В большей степени РСПП критикует новшества, которые связаны с саморегулируемыми организациями (СРО) и арбитражными управляющими (АУ). В союзе опасаются, что сокращение минимального количества членов СРО до 10 или 20 человек вместо 100 приведет к превращению таких организаций в управляющие компании, которые будут действовать исключительно в интересах своих участников.

Кроме того, бизнес высказался против исключения из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, порядка выбора арбитражного управляющего с помощью баллов и возможности выполнения функций АУ организациями, созданными госкорпорациями.

Законопроект поможет разрешить три глобальные проблемы в сфере банкротства, считает партнер юридической практики КПМГ в России и СНГ Алексей Абрамов . Речь, по его словам, идет об увеличении эффективности реструктуризационных процедур, обеспечении независимости арбитражного управляющего и нивелировании недобросовестных действий участников торгов. Но что касается балльной системы для АУ и наделения госкорпораций привилегиями, поправки являются спорными, согласился эксперт.