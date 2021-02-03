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Microsoft заняла второе место в мире по рыночной стоимости 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Microsoft заняла второе место в мире по рыночной стоимости
Фото: globallookpress.com
Американская IT-компания Microsoft стала второй в мире по рыночной капитализации, обогнав Saudi Aramco, но оставшись позади Apple, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.14 мск акции Microsoft дорожали на 1,21% — до 242,44 доллара за ценную бумагу, а общая рыночная капитализация компании составила 1,828 триллиона долларов.
Первое место по-прежнему занимает американская корпорация Apple, чья капитализация превышает 2 триллиона долларов. В сентябре 2020 года Apple уступала первое место саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, но затем вновь захватила лидерство.
Теперь же Saudi Aramco с капитализацией в 1,811 триллиона долларов стала еще дальше от первого места в списке самых дорогих компаний. С начала 2021 года акции Microsoft выросли в цене на 9%, что позволило компании выйти на второе место в этой гонке.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности является разработчиком операционной системы Windows.
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Комментарии
Компании , Билл Гейтс , Пол Аллен , Apple
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