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Стало известно, как обманывают потребителей в России 

«Время Н» РИА и ещё 1 58 минут назад
Стало известно, как обманывают потребителей в России
Фото: "Время Н" РИА
Около 80% всех нарушений касаются неправильного информирования покупателя о цене.
Почти 80% всех нарушений в сфере прав потребителей касаются неправильного информирования покупателя о цене. Об этом заявил в беседе с RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Сюда можно отнести замалчивание или искажение характеристик товара или услуги — вещи, которые являются дополнительным способом вымогательства. Хотя многие считают их маркетинговым ходом, такие способы незаконны.
По словам Шапкина, за это может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Количество таких нарушений растёт. Многие недобросовестные организации пользуются ситуацией, связанной с пандемией.
Чаще всего подобные ситуации с нарушениями наблюдаются в банковском секторе и в ритейле.
Манипулирование происходит таким образом, что покупатель только на кассе узнает, какова реальная цена товара или услуги.
«Потребители выбирают товар, глядя на цену. Получается, что этот фактор активно используется для обмана. Нарушение сроков поставки или выполнения работ, услуг, отказ от возврата, обвес уже отошли на задний план», — резюмировал Шапкин.
Ранее нижегородский Роспотребнадзор подсчитал количество обращений, поступивших в 2020 году.
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Комментарии
Компании , Павел Шапкин , Роспотребнадзор
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