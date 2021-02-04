Железная дорога Молдовы обанкротилась

В настоящее время в Молдове ходят лишь три пригородных поезда — Кишинев-Унгены, Кишинев-Бендеры и Бельцы-Окница.

"Более 70% перевозимых на этих поездах пассажиров — это сотрудники самой компании", — сказал представитель ЖДМ на парламентских слушаниях.

Отмечается, что ж/д перевозки внутри страны нерентабельны. Ежемесячный ущерб ЖДМ составляет 9-12 млн леев. (около 600-800 тыс. долларов в месяц).

"Нас никто не финансирует. Эти поезда устарели и представляют опасность для пассажиров. Наступает летнее время, они начинают загораться и подвергают рискам людей", — заявил представитель ЖДМ.

На предприятии растут долги по зарплатам, которые уже достигли долги по около 3 млн долларов. Работники железной дороги месяцами не получают зарплаты. В связи с наличием долгов по зарплате счета ЖДМ заблокированы.

Представители ЖДМ напомнили, что с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса было приостановлено движение международных пассажирских поездов, включая прибыльные маршруты Кишинев-Москва, Кишинев-Санкт-Петербург, Кишинев-Одесса и ряд других.