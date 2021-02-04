По данным издания, Вашингтон заявил Берлину о готовности обсуждать отмену санкций в обмен на компромисс со стороны властей Германии.

«Немцы должны предложить пакетное решение», — сообщил источник.

Так, по данным газеты, Вашингтон потребовал от Берлина предложить компромиссный вариант, который мог бы «лишить Россию стимула использовать „Северный поток — 2“ против Украины». К примеру, газопровод может быть отключен в случае, если Москва ограничит транзит газа через Украину.

В ходе беседы было подчеркнуто, что приоритетом американской администрации остается ослабление зависимости европейцев от российского природного газа и включение Украины в европейскую газовую инфраструктуру.

2 февраля представитель Госдепартамента США предупредил, что в Вашингтоне будут следить за реализацией проекта «Северный поток — 2» и его сертификацией. Он напомнил о заявлении Джо Байдена, назвавшему газопровод «плохой сделкой» для Европы.