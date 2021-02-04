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Байден поставил Меркель условие отмены санкций по «Северному потоку — 2» 

Вероника Полынина 1 час назад
Меркель и Байден поговорили об условиях отключения «Севпотока — 2»
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсуждали вопрос «Северного потока — 2», сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
По данным издания, Вашингтон заявил Берлину о готовности обсуждать отмену санкций в обмен на компромисс со стороны властей Германии.

«Немцы должны предложить пакетное решение», — сообщил источник.

Так, по данным газеты, Вашингтон потребовал от Берлина предложить компромиссный вариант, который мог бы «лишить Россию стимула использовать „Северный поток — 2“ против Украины». К примеру, газопровод может быть отключен в случае, если Москва ограничит транзит газа через Украину.
В ходе беседы было подчеркнуто, что приоритетом американской администрации остается ослабление зависимости европейцев от российского природного газа и включение Украины в европейскую газовую инфраструктуру.
2 февраля представитель Госдепартамента США предупредил, что в Вашингтоне будут следить за реализацией проекта «Северный поток — 2» и его сертификацией. Он напомнил о заявлении Джо Байдена, назвавшему газопровод «плохой сделкой» для Европы.
Как писал «Рамблер», ранее немецкий политолог, научный директор «Германо-российского форума» Александр Рар выразил мнение, что «Северный поток-2» будет достроен, но впереди Германию и Россию ждут новые испытания. «Противники не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности», — заявил он «МК».
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Комментарии
Компании , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Александр Рар , Госдеп США , Handelsblatt
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