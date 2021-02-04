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Ричард Бренсон вложился в генетический стартап 

Investing.com Россия 1 час назад
Миллиардер Ричард Бренсон инвестировал в генетический стартап
Фото: Reuters
Компания 23andMe, принадлежащая Энн Войчитски, экс-супруге основателя Google (NASDAQ:GOOG) Сергея Брина, выйдет на биржу через слияние с VG Acquisition Corp (NYSE:VGAC), спонсируемой Virgin Group Ричарда Бренсона, сообщается на сайте компании.
Акции стартапа, занимающегося разработками в области потребительской генетики, после слияния, запланированного на второй квартал 2021 года, будут торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером «ME».
Так называемая Special-purpose acquisition company (SPAC) обычно создается специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO.
23andMe, получившая название по числу хромосом у человека, предлагает индивидуальный подход к здоровью и создала генетическую базу данных, чтобы получить информацию, в том числе, для персонализированных методов лечения болезней. Компания также составляет генетический профиль клиентов для установления регионального происхождения и генетики предков.
Как пишет The Bell, через сервис можно найти самых отдаленных родственников. Самый дешевый стандартизированный анализ стоит $100 (только происхождение) или $200 (происхождение и ДНК-маркеры здоровья).
«Из сотен компаний, которые мы рассмотрели для нашего SPAC, 23andMe стоит на голову выше остальных. Как один из первых инвесторов я видел, как 23andMe превратилась в компанию с огромным потенциалом роста», — приводятся в сообщении слова Ричарда Брэнсона.
Оценка для размещения составит $3,5 млрд Энн Войчицки и Ричард Брэнсон инвестируют в компанию по $25 млн В стартап также намерены вложиться такие институциональные инвесторы, как Fidelity Management & Research Company, Altimeter Capital, Casdin Capital и Foresite Capital.
Текст подготовила Александра Шнитникова
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Комментарии
Компании , Ричард Бренсон , Google
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