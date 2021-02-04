Миллиардер Ричард Бренсон инвестировал в генетический стартап

Компания 23andMe, принадлежащая Энн Войчитски, экс-супруге основателя Google (NASDAQ:GOOG) Сергея Брина, выйдет на биржу через слияние с VG Acquisition Corp (NYSE:VGAC), спонсируемой Virgin Group Ричарда Бренсона, сообщается на сайте компании.

Акции стартапа, занимающегося разработками в области потребительской генетики, после слияния, запланированного на второй квартал 2021 года, будут торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером «ME».

Так называемая Special-purpose acquisition company (SPAC) обычно создается специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO.

23andMe, получившая название по числу хромосом у человека, предлагает индивидуальный подход к здоровью и создала генетическую базу данных, чтобы получить информацию, в том числе, для персонализированных методов лечения болезней. Компания также составляет генетический профиль клиентов для установления регионального происхождения и генетики предков.

Как пишет The Bell, через сервис можно найти самых отдаленных родственников. Самый дешевый стандартизированный анализ стоит $100 (только происхождение) или $200 (происхождение и ДНК-маркеры здоровья).

«Из сотен компаний, которые мы рассмотрели для нашего SPAC, 23andMe стоит на голову выше остальных. Как один из первых инвесторов я видел, как 23andMe превратилась в компанию с огромным потенциалом роста», — приводятся в сообщении слова Ричарда Брэнсона

Оценка для размещения составит $3,5 млрд Энн Войчицки и Ричард Брэнсон инвестируют в компанию по $25 млн В стартап также намерены вложиться такие институциональные инвесторы, как Fidelity Management & Research Company, Altimeter Capital, Casdin Capital и Foresite Capital.

Текст подготовила Александра Шнитникова