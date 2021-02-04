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В Москве начнут снижать зарплату сотрудникам из регионов на удаленке 

Вероника Полынина 1 час назад
В Москве начнут снижать зарплату сотрудникам из регионов на удаленке
Фото: ТАСС
HR-специалисты оценили тенденцию среди соискателей устраиваться на удаленную работу в Москве, чтобы получать столичную зарплату.
По словам эксперт-консультанта по работе с удаленными сотрудниками, автора книги «Нет офиса — нет проблем» Евгении Тудалецкой, сотрудники из регионов не будут получать московские зарплаты, работая удаленно на компании из столицы, поскольку работодатели захотят экономить на таких сотрудниках.

«Компании перестроят систему мотивации для работников из регионов с меньшей средней зарплатой, чем в Москве», — сказала Тудалецкая «Ура.ру».

Президент и основатель корпорации кадровых агентств Business Ильгиз Валинуров, в свою очередь, считает, что работать на Москву из регионов в удаленном формате с сохранением московских зарплат смогут лишь сотрудники небольших частных предприятий. Госкорпорации не будут переводить работников на удаленку из-за доступа к гостайне.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса Superjob выяснили, какую зарплату россияне считают оптимальной. Так, среднестатистическому работнику в России в месяц достаточно 166 тысяч рублей. При этом запросы мужчин оказались на 28% выше: они называли сумму в 187 тысяч рублей, тогда как женщинам «для счастья» достаточно 146 тысяч рублей.
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