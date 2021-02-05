«Вкусвилл» начал поставлять еду в школы и детсады 

Сеть «Вкусвилл» начала поставки готовой еды в частные детские сады и школы Москвы, однако наладить поставки в государственные учебные заведения ритейлеру будет куда сложнее. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсант».

По словам представителя «Вкусвилла», поставки продукции частным учебным заведениям идут в рамках развития компанией b2b-направления, которое также включает работу с кинотеатрами, аптеками, АЗС, клиниками. В частности, еда поставляется в AlertumKids и в «Горницу Узорницу».

Развивая b2b-продажи, ритейлер увеличивает частоту использования своего бренда, открывая в том числе новые каналы ежедневного потребления, пояснила консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова.

При этом опрошенных изданием эксперты не исключили, что «Вкусвилл», под управлением которого находится более 1,2 тыс. магазинов, планирует наладить поставки продуктов и в государственные учебные учреждения.

Однако, по их словам, это будет сделать непросто, так как там главный фактор организации питания — низкая цена. Также компании придется выделить отдельные цеха для производства продукции, оформить необходимую документацию и работать в рамках законодательства о госзакупках.

Пока «Вкусвилл» планирует начать работать в государственных учебных заведениях через автоматы по продаже еды, отметил источник издания.