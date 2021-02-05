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Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске 

RT на русском и ещё 34 1 час назад
Cуд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за ЧП в Норильске
Фото: ТАСС
Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, частично удовлетворив иск Росприроднадзора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Исковые требования удовлетворить, взыскать 146 млрд 177 млн рублей», — сказала судья Наталья Варыгина.

Таким образом, суд почти полностью удовлетворил иск Росприроднадзора в 148 млрд рублей.
Ранее в «Норникеле» заявляли, что оценивают общий ущерб окружающей среде от разлива топлива в Норильске в мае в 21,4 млрд рублей.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива.
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Компании , Норникель , РИА Новости
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