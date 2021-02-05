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Ford погряз в убытках на сотни миллионов долларов 

Секрет Фирмы и ещё 1 42 минуты назад
Ford понес многомиллионные убытки
Фото: Pxhere , CC0
Чистый убыток автогиганта Ford Motor составил в 2020 году почти $1,3 млрд против прибыли в $47 млн годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.
Выручка компании снизилась на 18,5% и составила $127,144 млрд Убыток до налогообложения достиг $1,116 млрд, что в 1,7 раза больше, чем в 2019 году. Выручка снизилась на 9%, с $39,7 млрд до $36 млрд
Чистый убыток автопроизводителя в четвёртом квартале 2020 года составил $2,8 млрд, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода 2019-го. При этом ещё в 2018 году чистая прибыль Ford составляла $3,677 млрд Автопроизводитель указал, что на его финансовые результаты в 2021 году может повлиять дефицит полупроводников на мировом рынке.
По оценке Ford, прогноз предполагает падение производства в первом квартале на 10%-20% от запланированного уровня. Такая ситуация может сохраниться всю первую половину года, пояснила компания.
В то же время Ford намерен вложить $22 млрд в развитие электромобилей до конца 2025 года, а также инвестировать $7 млрд в разработку беспилотных машин. Концерн Ford основал в 1903 году Генри Форд.
Компания стала первым в мире автопроизводителем, применившим классический автосборочный конвейер. Сейчас Ford занимает 12 место в списке крупнейших публичных компаний США Fortune 500. В начале года Ford Motor сообщила о прекращении производства легковых автомобилей в Бразилии.
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Комментарии
Компании , Генри Форд , Ford
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