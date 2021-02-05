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Минфин рассказал, на что пойдут взысканные с «Норникеля» средства 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Минфин раскрыл назначение взысканных с «Норникеля» средств
Фото: РИА Новости
Сумма взыскания, которую дочерняя компания "Норникеля" заплатит в федеральный бюджет, будет направлена на целевые программы в ведении Минприроды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
В пятницу арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" (структура "Норникеля") 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, почти полностью удовлетворив рекордный иск Росприроднадзора.

"Часть взысканных с дочерней компании "Норникеля" средств, подлежащая зачислению в федеральный бюджет по Бюджетному кодексу, поступит в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации (платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в федеральной собственности). Далее средства будут направлены в резервный фонд правительства, а после — на целевые программы. По вопросам о конкретных программах следует обратиться в Минприроды", — сообщили в Минфине.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд.
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Комментарии
Компании , Норникель , Минфин , Минприроды , РИА Новости
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