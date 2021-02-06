Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB. Об этом сообщает сайт агентства. Как отмечается, прогноз в отношении России стабильный. В агентстве указали, что кредитный рейтинг РФ на таком уровне «отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, включая самый низкий уровень госдолга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов». Там также подтвердили краткосрочный РДЭ ("рейтинг дефолта эмитента". — «Газета.Ru») на уровне F2. В январе агентство Fitch сообщило, что риск антироссийских санкций при администрации президента США Джо Байдена остается высоким.
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Fitch оставило суверенный рейтинг России на уровне BBB
Фото: Газета.Ru
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