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Bloomberg: Отказ Германии от «Северного потока 2» неизбежен 

Прайм и ещё 3 10 часов назад
С приходом нового правительства Германия откажется от "Северного потока-2", отмечает Bloomberg.
По мнению автора материала, через некоторое время между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом состоится "неприятный разговор" о России и газопроводе. Напряженность между США и Германией, номинально являющейся ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать. При этом Меркель держится за проект только для того, чтобы сохранить мир в своей коалиции с социал-демократами. "Северный поток-2" также позволяет ей иметь козырь на переговорах с американским лидером.
Франция призвала Германию отказаться от «Северного потока — 2»
Однако в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы, и, по мнению журналиста, Меркель покинет свой пост. "Она знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и "зеленых" объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха", — отмечает агентство.
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Комментарии 360
Компании , Видео , Ангела Меркель , Джозеф Байден , Bloomberg
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