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Суд оштрафовал российский порт на 44,5 млн рублей за ущерб Чёрному морю 

Секрет Фирмы 17 минут назад
В Новороссийске порт оштрафовали на 44 миллиона за ущерб Чёрному морю
Фото: ТАСС
Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал Новороссийский морской торговый порт (НМТП) на 44,56 млн рублей из-за загрязнения акватории Чёрного моря. С иском в суд обратилось Черноморско-Азовское управление Росприроднадзора.
Ведомство выявило загрязнение акватории порта угольной пылью и угольной крошкой при погрузке на одном из причалов. Площадь акватории порта, которая оказалась загрязнена мусором и отходами, составила более 3500 кв.м. Помимо этого, на водной поверхности в районе причала обнаружили нефтепродукты на площади 147 кв.м.
Исследование проб морской воды подтвердило, что загрязняющие вещества оказывают существенное негативное воздействие на окружающую среду. НМТП не согласился ни с постановлением об административном штрафе на 150 000 рублей, ни с произведённым Росприроднадзором расчётом вреда. Порт обратился в судебные инстанции, которые вынесли решение в пользу Росприроднадзора.
Cуд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за ЧП в Норильске
В Росприроднадзоре напомнили, что это не первый иск, который ведомство выиграло у НМТП. Так, 3 февраля 2021 вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании 1,735 млн рублей с НМТП за нарушения природоохранных требований при перегрузке угля.
Накануне, 5 февраля, суд Красноярского края взыскал с «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергокомпании (НТЭК) — 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. Таким образом, суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора, который требовал взыскать с компании 147,8 млрд рублей.
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Комментарии 2
Компании , Норникель , Новороссийский морской торговый порт
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