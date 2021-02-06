В Новороссийске порт оштрафовали на 44 миллиона за ущерб Чёрному морю

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал Новороссийский морской торговый порт (НМТП) на 44,56 млн рублей из-за загрязнения акватории Чёрного моря. С иском в суд обратилось Черноморско-Азовское управление Росприроднадзора.

Ведомство выявило загрязнение акватории порта угольной пылью и угольной крошкой при погрузке на одном из причалов. Площадь акватории порта, которая оказалась загрязнена мусором и отходами, составила более 3500 кв.м. Помимо этого, на водной поверхности в районе причала обнаружили нефтепродукты на площади 147 кв.м.

Исследование проб морской воды подтвердило, что загрязняющие вещества оказывают существенное негативное воздействие на окружающую среду. НМТП не согласился ни с постановлением об административном штрафе на 150 000 рублей, ни с произведённым Росприроднадзором расчётом вреда. Порт обратился в судебные инстанции, которые вынесли решение в пользу Росприроднадзора.

В Росприроднадзоре напомнили, что это не первый иск, который ведомство выиграло у НМТП. Так, 3 февраля 2021 вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании 1,735 млн рублей с НМТП за нарушения природоохранных требований при перегрузке угля.

Накануне, 5 февраля, суд Красноярского края взыскал с «дочки» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергокомпании (НТЭК) — 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. Таким образом, суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора, который требовал взыскать с компании 147,8 млрд рублей.