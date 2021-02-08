Страховщик «Спасские ворота-М» подал заявление о банкротстве 

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление страховой группы «Спасские ворота-М» о банкротстве, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 5 февраля и к производству пока не принято. Сумма неисполненных обязательств компании в карточке дела пока не указана, передает РИА «Новости»

Банк России в декабре отозвал у страховой компании лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС). Как пояснял регулятор, страховщик нарушил требования инвестирования активов и порядок инвестирования собственных средств, «в результате чего величина не соответствующих требованиям… активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20% от величины собственных средств (капитала) страховщика». ЦБ видит в этом угрозу правам и интересам застрахованных лиц и стабильности рынка ОМС.

Застрахованные лица вправе самостоятельно выбрать новую страховую медицинскую организацию и подать заявление. Если они не сделают этого, территориальный фонд ОМС сам отправит сведения о гражданах другим страховщикам. Те в течение трех дней проинформируют новых клиентов о необходимости оформить полис. Срок выдачи полиса не превышает 30 дней.

«Спасские ворота-М» работает на российском рынке медицинского страхования с 1992 года. Согласно данным на сайте страховщика, по состоянию на начало 2020 года суммарное количество застрахованных по ОМС в компании и ее филиалах составило более 3,3 млн человек.