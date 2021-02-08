Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.56
$
74.85
89.60
89.89
Прогноз
15.02 – 22.02
$
74.63
90.90
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Страховщик «Спасские ворота-М» подал заявление о банкротстве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Страховщик «Спасские ворота-М» подал заявление о банкротстве
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление страховой группы «Спасские ворота-М» о банкротстве, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 5 февраля и к производству пока не принято. Сумма неисполненных обязательств компании в карточке дела пока не указана, передает РИА «Новости».
Банк России в декабре отозвал у страховой компании лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС). Как пояснял регулятор, страховщик нарушил требования инвестирования активов и порядок инвестирования собственных средств, «в результате чего величина не соответствующих требованиям… активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20% от величины собственных средств (капитала) страховщика». ЦБ видит в этом угрозу правам и интересам застрахованных лиц и стабильности рынка ОМС.
В Новороссийске порт оштрафовали на 44 миллиона за ущерб Чёрному морю
Застрахованные лица вправе самостоятельно выбрать новую страховую медицинскую организацию и подать заявление. Если они не сделают этого, территориальный фонд ОМС сам отправит сведения о гражданах другим страховщикам. Те в течение трех дней проинформируют новых клиентов о необходимости оформить полис. Срок выдачи полиса не превышает 30 дней.
«Спасские ворота-М» работает на российском рынке медицинского страхования с 1992 года. Согласно данным на сайте страховщика, по состоянию на начало 2020 года суммарное количество застрахованных по ОМС в компании и ее филиалах составило более 3,3 млн человек.
Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США В России предложили продавать крепкий алкоголь только в алкомаркетах В России предложили продавать крепкий алкоголь только в алкомаркетах В ЕК заявили о невозможности помешать строительству «Северного потока – 2» В ЕК заявили о невозможности помешать строительству «Северного потока – 2»
Комментарии 6
Компании , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение