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В Сети затравили компанию «Ив Роше» из-за Навального 

Артём Кульша 3 часа назад
В тиктоке и инстаграме набирает обороты бойкот компании «Ив Роше», связанный с судом над Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Об этом сообщает телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег (в тот момент глава департамента внутренних почтовых отправлений филиала «Почты России») убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.
На прошлой неделе суд изменил Навальному условный срок на реальный по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. После этого некоторые пользователи социальных сетей стали призывать к бойкоту продукции «Ив Роше».

«Раньше любила их духи, но запах свободы мне нравится больше», — написала одна из пользовательниц Сети.

Другие стали сравнивать запах парфюмерии бренда с ароматом тюремных нар и сообщать, что перестали покупать продукцию бренда, потому что аполитичны. В тиктоке пользователи начали публиковать юмористические ролики о том, как отказались пользоваться продукцией «Ив Роше» после решения суда по делу Навального.
Ранее в «Ив Роше» отказались комментировать дело Навального. Там подчеркнули, что являются абсолютно аполитичной компанией.
Производитель транспортных карт подал иск к метро Москвы на 4 млн
Комментарии 975
Компании , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Почта России , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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