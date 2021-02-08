В Сети затравили компанию «Ив Роше» из-за Навального 

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». По версии следствия и суда, он руководил операциями, в рамках которых его брат Олег (в тот момент глава департамента внутренних почтовых отправлений филиала « Почты России ») убедил представителей компании «Ив Роше Восток» заключить договор на осуществление транспортных услуг с фирмой «Главное подписное агентство» по завышенным ценам.

На прошлой неделе суд изменил Навальному условный срок на реальный по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. После этого некоторые пользователи социальных сетей стали призывать к бойкоту продукции «Ив Роше».

«Раньше любила их духи, но запах свободы мне нравится больше», — написала одна из пользовательниц Сети.

Другие стали сравнивать запах парфюмерии бренда с ароматом тюремных нар и сообщать, что перестали покупать продукцию бренда, потому что аполитичны. В тиктоке пользователи начали публиковать юмористические ролики о том, как отказались пользоваться продукцией «Ив Роше» после решения суда по делу Навального.

Ранее в «Ив Роше» отказались комментировать дело Навального. Там подчеркнули, что являются абсолютно аполитичной компанией.