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Производитель транспортных карт подал иск к московскому метро на 4 млн рублей 

Секрет Фирмы и ещё 2 3 часа назад
Производитель транспортных карт подал иск к метро Москвы на 4 млн
Фото: ТАСС
Производитель пластиковых карт «Оренкарт» подал иск к «Московскому метрополитену». Сумма претензий — почти 4 млн рублей. «Оренкарт» требует вернуть средства, которые метро удержало за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на производство 18,4 млн карт «Тройка».
Договор на сумму 916,5 млн рублей заключили 6 октября 2020 года, но спустя два месяца документ расторгли по соглашению сторон, сообщил «Коммерсантъ».
В пресс-службе метрополитена рассказали, что тестовая партия карт от «Оренкарта» не работала. Компания получила претензию. После этого метро разорвало с ней контракт и заключило новый — с фирмой «Микрон Секьюрити Принтинг».
Учредитель и гендиректор «Оренкарта» Андрей Фролов рассказал газете, что компания не получала претензий на момент расторжения контракта. По словам бизнесмена, карты полностью соответствовали требованиям тендера, но в то же время «странным образом не работали на некоторых, устаревших считывателях» на турникетах. Фролов добавил, что метрополитен требовал записать на карты некую статистическую последовательность данных, но в итоге не предоставил её.
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В закупочной документации указано, что обеспечение контракта с метрополитеном составило 94 млн рублей. По словам Фролова, из этих средств заказчик удержал 3,9 млн, а оставшуюся сумму не вернул в срок. Он оценивает общий ущерб от расторжения контракта в 100 млн рублей — во столько обошлись чипы, которые «Оренкарт» закупил при подготовке к конкурсу.
Газета напомнила, что на эту же закупку 18,4 млн карт «Тройка» в сентябре 2020 года в Федеральную антимонопольную службу жаловалась «ВДМ Групп».
По мнению компании, закупка была написана специально под компанию ISBC («Интеллектуальные системы управления бизнесом»), которая поставляет карты с указанными в документах чипами NXP.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ISBC в 2016 году поставила метрополитену карты на 448,1 млн рублей. По словам Фролова, сейчас в «Тройках» установлены самые дорогие чипы NXP, хотя оборудование столичного метрополитена не позволяет использовать их возможности полностью. Он считает, что для «Тройки» подошли бы и более простые чипы. Это позволило бы снизить её стоимость и сэкономить около 1 млрд рублей. Директор «ВДМ Групп» Юрий Тырыкин раньше рассказывал, что карты «производят десятки фирм по всей стране, которых искусственно не пускают в метрополитен».
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Комментарии 4
Компании , Ив Роше , Андрей Фролов , ФАС
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