Доходы «Газпрома» от экспорта газа рухнули на 40 процентов

Экспортная цена газа "Газпрома" в декабре подросла на 0,7% по отношению к ноябрю, достигнув 156,6 доллара за тысячу кубометров, при этом в среднем по году она составила примерно 127 долларов, а доходы компании от экспорта газа в 2020 году сократились на 39,6% по сравнению с показателем 2019 года, до 25,248 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Цена экспортного трубопроводного газа в декабре была заметно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, оцениваемого экспертами в 90-100 долларов за 1 тысячу кубометров. Но по сравнению с динамикой предыдущих месяцев изменения оказались незначительными. Так, в ноябре цена составляла 155 долларов, в октябре — 145 долларов, а в сентябре — 123 доллара.

При этом в декабре 2019 года цена газа "Газпрома" достигала 186 долларов, а в целом по году составила 189 долларов, следует из данных ФТС. На этом фоне доходы "Газпрома" от экспорта по итогам 2020 года упали на 39,6% в годовом выражении — до 25,248 миллиарда долларов. Физический экспорт газа снизился на 9,7%, до 199,2 миллиарда кубометров.

В то же время доходы компании от экспорта газа в декабре увеличились на 8,4% по сравнению с ноябрем, до 3,085 миллиарда долларов. Объем экспорта в декабре вырос в месячном выражении на 7,6%, до 19,7 миллиарда кубометров.

При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30%-ную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.

Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие же экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.