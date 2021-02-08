Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.56
$
74.85
89.60
89.89
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали почти на 40% в 2020 году 

Прайм 1 час назад
Доходы «Газпрома» от экспорта газа рухнули на 40 процентов
Фото: РИА Новости
Экспортная цена газа "Газпрома" в декабре подросла на 0,7% по отношению к ноябрю, достигнув 156,6 доллара за тысячу кубометров, при этом в среднем по году она составила примерно 127 долларов, а доходы компании от экспорта газа в 2020 году сократились на 39,6% по сравнению с показателем 2019 года, до 25,248 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Цена экспортного трубопроводного газа в декабре была заметно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, оцениваемого экспертами в 90-100 долларов за 1 тысячу кубометров. Но по сравнению с динамикой предыдущих месяцев изменения оказались незначительными. Так, в ноябре цена составляла 155 долларов, в октябре — 145 долларов, а в сентябре — 123 доллара.
При этом в декабре 2019 года цена газа "Газпрома" достигала 186 долларов, а в целом по году составила 189 долларов, следует из данных ФТС. На этом фоне доходы "Газпрома" от экспорта по итогам 2020 года упали на 39,6% в годовом выражении — до 25,248 миллиарда долларов. Физический экспорт газа снизился на 9,7%, до 199,2 миллиарда кубометров.
Доходы пяти американских IT-гигантов превысили $1 трлн
В то же время доходы компании от экспорта газа в декабре увеличились на 8,4% по сравнению с ноябрем, до 3,085 миллиарда долларов. Объем экспорта в декабре вырос в месячном выражении на 7,6%, до 19,7 миллиарда кубометров.
При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30%-ную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.
Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие же экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.
Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
Прайм: последние новости
Производитель транспортных карт подал иск к московскому метро Производитель транспортных карт подал иск к московскому метро Страховщик "Спасские ворота-М" подал заявление о банкротстве Страховщик "Спасские ворота-М" подал заявление о банкротстве Валютные вклады россиян в крупных банках в декабре неожиданно выросли Валютные вклады россиян в крупных банках в декабре неожиданно выросли
Комментарии 280
Компании , Газпром , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение