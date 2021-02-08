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Продажи премиальной одежды в аутлетах выросли 

Лера Букина 3 часа назад
Закрытые границы подняли продажи премиальной одежды в аутлетах
Фото: ТАСС
Выручка открывшегося летом 2020 года аутлета «Архангельское», где располагаются бутики Gucci, Prada, Valentino, Brunello Cucinell, увеличивается каждый месяц как минимум на 20%, в том числе и в январе. Об этом «Коммерсанту» заявил представитель Hines — оператора площадки.
По его словам, другой дисконт-центр компании, «Outlet Village Белая Дача», по итогам 2020 года нарастил сопоставимые продажи на 2%, также увеличился и трафик. В «Outlet Village Пулково» данные показатели увеличились на 21% и 11% соответственно.
Летом 2020 года сразу после снятия ограничений трафик в аутлетах достиг уровня того же периода 2019 года. Что касается потока посетителей в обычных торговых центрах, он сократился до 40%, сообщили в Fashion Consulting Group (FCG). Согласно Watcom Group, в декабре 2020 года показатель Shopping Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в Москве был практически на 25% ниже год к году. В январе трафик в торговых центрах оставался по-прежнему низким.
Увеличение выручки в аутлетах происходит на фоне сокращения не только трафика традиционных торговых центров, но и снижения в целом рынка люксовых товаров, который по итогам 2020 года лишился в объеме 15%, до 233,6 млрд рублей.
Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс считает, что формат аутлетов пользуется популярностью в первую очередь из-за цен: коллекции продаются на 50-70% ниже, чем в обычных торговых точках. В новых реалиях большинство россиян готовы совершать покупки только с дисконтом, отметила Лебсак-Клейманс.
Отсутствие возможности посещать европейские страны положительно отразилось на российских аутлетах, считает директор по ритейлу Hines Энтони Гаскон.
По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ситуация будет оставаться благоприятной для аутлетов, так как у россиян сохраняется нереализованный спрос и-за ограничений в прошлом году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что продажи одежды в 2020 году упали на четверть. Данные приводит компания Fashion Consulting Group (FCG).
Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
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